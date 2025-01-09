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Уменьшить пенсионный возраст могут при двух условиях

Уменьшить пенсионный возраст могут при двух условиях

2024 год ознаменовался возобновлением индексации пенсий для работающих пенсионеров. Индексация страховых пенсий на 7,3% привела к увеличению средней пенсии работающих пенсионеров почти на 1700 рублей (до 20900 рублей), в то время как у неработающих пенсионеров этот показатель составил 1900 рублей (до 24400 рублей).

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