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«Никаких доказательств не представлено»: прения по делу экс-вице-мэра Контеева затянулись

«Никаких доказательств не представлено»: прения по делу экс-вице-мэра Контеева затянулись

Сегодня в Свердловском областном суде весь день длятся прения по апелляции на приговор бывшему вице-мэру Екатеринбурга Виктору Контееву, которого в июле этого года признали виновным в покушении на убийство уральского бизнесмена Максима Краснова.

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