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Курские новости

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В Курске объявлен конкурс на разработку устройств РЭБ на сумму 3 млн руб

В Курске объявлен конкурс на разработку устройств РЭБ на сумму 3 млн руб

Комитет региональной безопасности Курской области совместно с министерством цифрового развития и связи организуют конкурс на разработку перспективного изделия в сфере радиоэлектронного противодействия, заявил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.

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