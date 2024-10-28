В Курске объявлен конкурс на разработку устройств РЭБ на сумму 3 млн руб

Комитет региональной безопасности Курской области совместно с министерством цифрового развития и связи организуют конкурс на разработку перспективного изделия в сфере радиоэлектронного противодействия, заявил в своем Telegram-канале губернатор Алексей Смирнов.
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