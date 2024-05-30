FT: Киев не получит половину снарядов в срок из-за низкого качества деталей

Украина не получит половину снарядов в срок. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на одного из крупнейших европейских производителей и поставщиков оружия в Центральной Европе чешскую компанию Czechoslovak Group.
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