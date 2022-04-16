Аргументы и Факты

48 684 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Лапшова
    А что ж Петюню за измену так не отделают?Суд во Львове изм...
  • Виталий М
    Херячить всё нахер... И наконец то прекратили на нашем ТВ называть укров братским народомМО РФ: российские...
  • Георгий Михалев
    Нужно принять во внимание, что Болгария оккупирована американскими фашистами.Захарова: случай ...

За размещение беженцев из Донбасса регионам РФ выделят 439 млн рублей

За размещение беженцев из Донбасса регионам РФ выделят 439 млн рублей

Для возмещения российским регионам расходов в связи с приемом эвакуированных жителей Донбасса и Украины правительство выделит из резервного фонда 439 млн рублей, следует из проекта распоряжения кабмина о выделении регионам межбюджетных трансфертов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх