За размещение беженцев из Донбасса регионам РФ выделят 439 млн рублей

Для возмещения российским регионам расходов в связи с приемом эвакуированных жителей Донбасса и Украины правительство выделит из резервного фонда 439 млн рублей, следует из проекта распоряжения кабмина о выделении регионам межбюджетных трансфертов.
Для возмещения российским регионам расходов в связи с приемом эвакуированных жителей Донбасса и Украины правительство выделит из резервного фонда 439 млн рублей, следует из проекта распоряжения кабмина о выделении регионам межбюджетных трансфертов.
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