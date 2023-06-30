Денацификация не состоялась: гитлеровские символы Украины

Одна из удаленных по требованию американцев фотографий из Twitter украинского министерства обороны ВСУ хочет в вермахт Почему Зеленский так вожделел именно танки Leopard? Неважно, какой серии – первой или второй, главное, чтобы именно немецкие танки.
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