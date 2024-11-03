Мэйзи Матильда (Maisie Matilda) рисование по краям книг

Декорирование краев книжных страниц - традиция, насчитывающая сотни лет. Оно зародилось как способ идентификации книг и позднее превратилось в сложную форму искусства, включающую портреты, пейзажи и сцены из романов.
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