Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль

Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль

Иван Макаров На днях прошла новость, которую многие пропустили мимо своих глазниц, потому что новостяшка по-бухгалтерски скучновата.

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