В Казахстане выросли цены на шоколад

В Казахстане зафиксирован рост цен на шоколадную продукцию. По данным Бюро национальной статистики, за первое полугодие 2026 года индекс потребительских цен на шоколад составил 130,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает inAktau.