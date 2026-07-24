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В Казахстане выросли цены на шоколад

В Казахстане выросли цены на шоколад

В Казахстане зафиксирован рост цен на шоколадную продукцию. По данным Бюро национальной статистики, за первое полугодие 2026 года индекс потребительских цен на шоколад составил 130,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает inAktau.

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