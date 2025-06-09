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Коммуналка в России подорожает минимум на 12% уже 1 июля. В ряде регионов цены взлетят сразу на 21%. Платить больше придётся из-за высокой инфляции и растущих расходов на обновление оборудования.

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