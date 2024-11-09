В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом

Пассажирский автобус, в котором находились 31 российский турист и один украинский, перевернулся в Рас-Сидре на юге Синайского полуострова в Египте, в результате чего пострадали по меньшей мере 41 человек, в том числе 31 россиянин.
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