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Билл Гейтс полагает, что человечество в 2027 году ждет "много неприятных сюрпризов" в киберсфере

Билл Гейтс полагает, что человечество в 2027 году ждет "много неприятных сюрпризов" в киберсфере

Причина - стремительное развитие ИИ"Когда есть злые люди, отсутствие ограничений и последние модели [ИИ], тогда главным образом в кибернетической сфере мы увидим много неприятных сюрпризов в следующем году".

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