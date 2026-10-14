В Высокогорском районе торжественно открыли «Парту Героя»

фото: официальный портал "Единой России" В Учхозской школе Высокогорского района 13 октября торжественно открыли «Парту Героя» – ее посвятили памяти погибшего участника специальной военной операции Александра Шулаева.
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