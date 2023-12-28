Украинцы из батальона имени Богдана Хмельницкого приняли первый бой с ВСУ

Военные добровольческого подразделения имени Богдана Хмельницкого, сформированного из бывших украинских военнопленных в составе российского оперативно-боевого тактического (ОБТФ) формирования «Каскад», вступило в первый бой с украинскими войсками.
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