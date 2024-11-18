Эксперты рассказали, как аферисты используют фотографии для кражи данных

Вредоносные "письма счастья" теперь рассылают в мессенджерах.Сотрудники Томского отделения Банка России предупредили жителей России о том, что вновь участились случаи использования мошеннической схемы, в основе которой лежит пересылка фотографии, используемая для обмана пользователей.