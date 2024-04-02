Российские ученые объяснили легкое течение омикрона

Исследование опубликовано в журнале PeerJ. Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для вируса Covid-19 в мае 2023 года, однако это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.
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