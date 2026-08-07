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SPLETNIK

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13-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выпустила песню о "предательстве" после отмены её первого концертного тура

13-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста выпустила песню о "предательстве" после отмены её первого концертного тура

13-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста, рэперша Норт Уэст, после отмены своего первого гастрольного тура выпустила клип на песню Aishite о "предательстве" и "использовании" её в музыкальной индустрии.

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