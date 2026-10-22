Экс-премьер Израиля о 2022: Владимир Путин пообещал мне не убивать Зеленского Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал, как передал Зеленскому обещание Владимира Путина не убивать его.
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