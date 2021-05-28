Вы там в своём Сочи, часом, не сбрендили?

ЮлияТуризмВы там в своём Сочи, часом, не сбрендили? Яйца цесарки – 1000 рублей за десяток. Гранатовый сок – 1000 рублей за литр. Черешня – 800 рублей за килограмм.Вернуться к статье177НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьиван шевченкоАбсолютно согласен с автором! Ни в Сочи, ни вообще на черноморском побережье Краснодарского края лучше не отдыхать (а уж тем более - в Абхазии!). Насчёт Крыма ничего сказать не могу - не бывал...СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙДа в Крыму та же история , бардак и шкуродерня . Они же в Россию вошли и значит мы им должны .иван шевченкоА значит, е д и н с т в е н н ы м верным ответом на "бардак и шкуродёрню" Сочи и Крыма может быть только игнорирование их как мест отдыха. Попросту НЕ ездить на отдых ни в Крым, ни на черноморское побережье Краснодарского края. Пусть друг дружке продают обычные сезонные фрукты по цене свежей стерляди и друг у друга по очереди живут в гостиницах...ЛЛЛариса ЛазуткинаСочи и в советское время было дорогое удовольствие, а сейчас тем более, когда сам Путин рекламирует эти Сочи - то там какие-то форумы, то встреча всех африканцев, то Валдайский клуб прописался, то саммиты бесконечные. Так и прыгает из бесконечных саммитов и форумов - не успел один закончится как другой подоспел. Только успевай цены поднимай.СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙНа счет дороговизны в советское время не соглашусь .Даже постоянные квартиросдатчики были держали для нас квартиру на Красноармейской улице не далеко от ,,РИВЬЕРЫ ,,или в пансионате ,,Рыбак Заполярья ,, в коттеджах на две семьи ,, по профсоюзной путевке .Просто был настоящий коммунизм .Насырова НатальяА и правда, дорогие соотечественники, поищите другие места для отдыха. Ну что вы все на море едете, поэтому у нас и цены заоблачные. Из-за приезжих продукты подорожали круто, ни пройти на проехать на побережье. Страдаете не только вы, но и местное население, которое ни жилье не сдает, ни лежаки на море.ВlakeМы вот тоже говорим, говорим - "не приезжайте к нам, в Москву!" А вы всё едете и едете. И пробки не проехать, и дорожает всё. И почему никто не едет куда подальше?? :))Олег МихайловАвтор, по поводу цен на квартиры бери выше :-)! Я только что в Авито видел трёшку в Сочи за 1 млн 100 тыс. рублей в месяц. И это съём :-)! Интересно, неужели берёт кто-то...valentina sergeevaА они точно - свои, с о о т е ч е с т в е н н и к и ?.. Или опять с запада шкуродёры понаехали?Александр ЮркевичВот как раз на западе и дешевле и безопасней отдыхать, чем в Крыму и Сочи.Лидия ТимофееваА вот не нужны мне Ленские столбы, камчатские вулканы и пляжи на холодных до дрожи озерах средней полосы! Я хочу ТЕПЛОГО МОРЯ. Но такие цены для меня, конечно, неподъемны. Поэтому... сижу дома ровноиван шевченкоЛидия, я не уверен, что мои слова послужат таким уж утешением... но скажу. Так уж вышло, что я родился на Кубани, сейчас живу на побережье. И мне, как и всем местным, прекрасно известно, что в нашем городе износ канализации составляет более 70%. Сточные воды текут в море практически без очистки. Деньги на ремонт и реконструкцию 30 лет выделялись - и уходили неизвестно куда. Когда температура воды в море становится выше 20-ти градусов, та же кишечная палочка размножается со страшной силой. Поэтому мы в море не купаемся, так - 1-2 раза в начале лета, пока отдыхающих ещё нет... Когда моя дочка была маленькой, мы с женой возили её на море за 20-30 км от ближайших городов, там не было никакой инфраструктуры для отдыха, совершенно дикий берег - но не было и выходов канализации в море. А привезти домой с отдыха на наших родных "курортах" (за неподъемные, кстати, цены) болезнь и лечь после "отдыха" в инфекционное отделение больницы - удовольствие ещё то. Многие отдыхающие и до дома-то не доезжают - ложатся в больницу прямо у нас в городе. Так что Вам решать, конечно, но возможно сидение дома ровно - сбережёт здоровье. Извините за прямоту...Лидия ТимофееваСпасибо за попытку утешить :) Да, не нужен мне берег турецкий, тем более что у нас на Урале второе лето подряд засуха и жара под сорок. Купаюсь здесь:)иван шевченкоУ нас традиционно каждое лето жара под сорок градусов и засуха. Ну и уже более пятидесяти лет (это только на моей памяти) подача воды по графику - два часа утром, два часа вечером...Лидия ТимофееваВ детстве я отдыхала как раз не у вас, а в Крыму, причем в частном доме с удобствами на улице, так что про канализацию ничего не знала.ВlakeДенег хотят, отдыхающих - нет. Может им почтой высылать (в летний период, чтобы на зимовку хватило), а самим на дачи?ЛЛЛариса ЛазуткинаЧто вы сравниваете профсоюзную путевку. Съемное жилье тоже дороже стоило, чем в других городах. А вот цены на продукты почему-то при вашем настоящем коммунизме были намного дороже, особенно на рынке.Комментировать
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