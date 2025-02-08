15+ пушистых умников, у которых смекалка работает на твердую пятерку

Иногда кажется, что некоторые животные точно могли бы получить звание мохнатого профессора. Достаточно только посмотреть, какие фортели они выкидывают перед удивленными хозяевами - одни умеют грамотно отстаивать свои личные границы, другие работают вместо будильника и пожарной сигнализации.