Утро.ru

72 067 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Оробей
    Более того хочу сказать, Уважаемый Олег! С этими дЭбЫлЫмИ-кочевниками, которых РУССКИЕ обучили в университетах, в МГИ...Москва выставила ...
  • Галина Рябкова (Ефремова)
    Эта курица безмозглая что-то еще кукарекает!Тихановская осуди...
  • Первухин Олег Константинович
    Казахстан - богатейшая страна. И природные ресурсы, и обустроенная для сельхозприменения  целина. Ешь, не хочу. Так ч...Москва выставила ...

"Техноград" привлек почти 360 тысяч человек по итогам 2021 года

"Техноград" привлек почти 360 тысяч человек по итогам 2021 года

В 2021 году на ВДНХ "Техноград" провел свыше пяти тысяч мероприятий образовательного характера. Как указала заммэра Москвы Наталья Сергунина, самыми востребованными оказались программы профцентра МСП, открытого на базе "Технограда" еще с лета.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх