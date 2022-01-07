"Техноград" привлек почти 360 тысяч человек по итогам 2021 года

В 2021 году на ВДНХ "Техноград" провел свыше пяти тысяч мероприятий образовательного характера. Как указала заммэра Москвы Наталья Сергунина, самыми востребованными оказались программы профцентра МСП, открытого на базе "Технограда" еще с лета.