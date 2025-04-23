Путин открыл российско-африканские учения по борьбе с инфекциями

Президент Владимир Путин поприветствовал участников первых российско-африканских учений групп быстрого реагирования на санитарно-эпидемиологические чрезвычайные ситуации, подчеркивая важность сотрудничества в борьбе с опасными инфекциями.
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