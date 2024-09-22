Начальник ГВА Беседин заявил о критической ситуации на левобережье Купянска

На текущий момент на левобережье Купянска Харьковской области складывается критическая ситуация. Об этом заявил начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин в эфире телемарафона.
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