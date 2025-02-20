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Премьер Британии Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа

Премьер Британии Стармер поддержал Зеленского после критики Трампа

Британский премьер Кир Стармер в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским выразил ему свою поддержку «как демократически избранному лидеру», следует из сообщения официальной канцелярии премьер-министра Великобритании.

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