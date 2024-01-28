Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 798 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юдкевич Сергей
    Вот и всплывает это дерьмо.Рок-музыкант Юрий...
  • Галина Друзина
    Ну как же навести порядок, а как же наши чиновники останутся без денег которые они получают от диаспор?! Надо прям се...Кланяйтесь в ножк...
  • Сирена Зиннатуллина через ВидеоMailRu
    Пока не поменяется правительство и его политика, ничего не изменится. Да, и уже поздно. Страну не победили снаружи, т...Кланяйтесь в ножк...

Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Моисей Україны Бандэра был очень против присоединения Крыма

Чувак называл это москальскими происками. В интервью немецкому радио в конце 1954 г. Стефаний Бандэра резко негативно отзывался о присоединении Крыма к Украине, назвав это «московской попыткой привязать Украину к советскому империализмуГоппе:– что Вы думаете, господин Бандера, о переподчинении после 1945 года полуострова Крым администрации Украинской Советской Социалистической Республики, о демонстративных празднованиях этого года включения Украины в российскую империю по случаю трехсотлетия Переяславского договора, о выдвижении на видные государственные должности верных Москве коммунистов с украинскими фамилиями и про все то, что сегодня московская тактика проявляет против Украины?Бандера:– Москва пробует таким способом вызвать у украинцев убеждение, что Украина и украинский народ могли бы иметь в рамках СССР наилучшие возможности развития, возможности удовлетворить свои национально-политические стремления и стать даже господствующей нацией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх