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Судебные приставы на два месяца закрыли за антисантарию три кафе на Таганском ряду в Екатеринбурге

Судебные приставы на два месяца закрыли за антисантарию три кафе на Таганском ряду в Екатеринбурге

Роспотребнадзор потребовал приостановить работу заведений, где царили грязь и нарушалась технология приготовления продуктовВ Екатеринбурге судебные приставы по решению суда на 60 суток приостановили работу трёх кафе на Таганском ряду.

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