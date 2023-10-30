Судебные приставы на два месяца закрыли за антисантарию три кафе на Таганском ряду в Екатеринбурге

Роспотребнадзор потребовал приостановить работу заведений, где царили грязь и нарушалась технология приготовления продуктовВ Екатеринбурге судебные приставы по решению суда на 60 суток приостановили работу трёх кафе на Таганском ряду.
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