Андрей Гурулев: Мы должны ликвидировать тех, кто распространяет ненависть ко всему русскому

Юрий Николаев Гурулёв конечно же 1000 раз прав. Но такие вещи нужно говорить не на сходках у Соловьёва, где разговоры, это не более чем банальная ничего не значащая болтовня. А как минимум на сессиях ГД. Или где повыше. А то получается как в песне____Разговоры разговоры, слово к слову тянется............ А толку от этих разговоров абсолютный НОЛЬ!

Руслан Техажев Я тоже за то,что прав генерал. Но одно дело сказать, а другое-делать. Как Гурулев должна думать и говорить две трети страны. В России пока все наоборот. Потому и вязнет наша Армия в сетях мнений и решений. Вся наша главная чиновная рать семьями и имуществом в забугорных странах. И вы думаете они дадут ударить туда? Был у нас ранее тоже боевой генерал Лебедь. И где он сейчас? Как то так.