Депутат Госдумы генерал Андрей Гурулёв предложил радикальное решение по Украине. Он призвал Москву перестать играть в джентльмена и действовать более решительно: "Мы чего стесняемся?" Гурулёв отметил, что Украина устраивает на территории России теракты, вторгается в приграничье, вербует школьников, чтобы те поджигали релейные шкафы на железной дороге, и даже ведут переговоры с сирийскими террористами о том, чтобы взять их боевиков в ВСУ.
Андрей Гурулев: Мы должны ликвидировать тех, кто распространяет ненависть ко всему русскому
Комментарии
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Юрий Николаев
Гурулёв конечно же 1000 раз прав. Но такие вещи нужно говорить не на сходках у Соловьёва, где разговоры, это не более чем банальная ничего не значащая болтовня. А как минимум на сессиях ГД. Или где повыше. А то получается как в песне____Разговоры разговоры, слово к слову тянется............ А толку от этих разговоров абсолютный НОЛЬ!
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16 час.
Руслан Техажев
Я тоже за то,что прав генерал. Но одно дело сказать, а другое-делать. Как Гурулев должна думать и говорить две трети страны. В России пока все наоборот. Потому и вязнет наша Армия в сетях мнений и решений. Вся наша главная чиновная рать семьями и имуществом в забугорных странах. И вы думаете они дадут ударить туда? Был у нас ранее тоже боевой генерал Лебедь. И где он сейчас? Как то так.
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4 час.
A
Air
Не будет как то так! Либо мы уничтожим англожидов, либо они нас! Третьего не дано! Надо в первую очередь уничтожить внутренних врагов из 5-й колонны, внутри России!!! Как это сделал Сталин перед Великой Отечественной войной!!! Как то так. А потом уничтожить англожидов -сша, англию. и гейропу! Как то так.
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11 мин.
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