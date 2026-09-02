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Кухня и дом

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Как безопасно удалить копоть с пластика после пожара: от оценки ущерба до финишной очистки

Как безопасно удалить копоть с пластика после пожара: от оценки ущерба до финишной очистки

Когда в доме случается пожар или сильное задымление, первое, что бросается в глаза, — это чёрный налёт на пластиковых поверхностях.

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