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Zero Hedge

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Perspectives From A Senior Staffer And NIH Loyalist: The Dark Side Of NIH Leadership

Perspectives From A Senior Staffer And NIH Loyalist: The Dark Side Of NIH Leadership

Perspectives From A Senior Staffer And NIH Loyalist: The Dark Side Of NIH Leadership Authored by an anonymous NIH official via Paul Thacker's The DisInformation Chronicle, As someone who works directly with the NIH Director’s office, I am dismayed by the disingenuous coverage of NIH in places like the New York Times and Science Magazine.

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