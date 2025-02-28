Perspectives From A Senior Staffer And NIH Loyalist: The Dark Side Of NIH Leadership Authored by an anonymous NIH official via Paul Thacker's The DisInformation Chronicle, As someone who works directly with the NIH Director’s office, I am dismayed by the disingenuous coverage of NIH in places like the New York Times and Science Magazine.
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