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На поездах запускают спутниковую связь нового поколения

На поездах запускают спутниковую связь нового поколения

Компания «Бюро 1440» запускает тестирование спутниковой связи на железнодорожном транспорте. Терминал уже смонтирован на составе дальнего следования — старт апробации намечен на ближайшие дни.

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