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Даниэль Риккардо о 18-м месте в квалификации: «Ф-1» тебе благоволит, пока не перестает»

Пилот «РБ» Даниэль Риккардо прокомментировал 18-е место по итогам квалификации к Гран-при Майами после четвертой позиции в спринте «Откровенно говоря, я видел круг Ландо [Норриса] во вчерашнем (пятничном – Спортс) третьем сегменте.

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