Директор ФСВТС Шугаев сообщил о сохранении спроса на российское оружие

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.