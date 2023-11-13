Директор ФСВТС Шугаев сообщил о сохранении спроса на российское оружие

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
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