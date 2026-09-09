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iPhone Duo будет стоить до $3000. iPhone 18 Pro получит маленький Dynamic Island с новыми функциями

iPhone Duo будет стоить до $3000. iPhone 18 Pro получит маленький Dynamic Island с новыми функциями

Первый складной смартфон Apple получит до 2 ТБ памяти Авторитетный инсайдер Марк Гурман поделился последними подробностями о первом складном смартфоне Apple накануне презентации компании.

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