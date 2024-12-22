Все, что нужно знать об ежегодном отпуске

Согласно Трудовому кодексу, каждый работник имеет законное право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Минимальная продолжительность отпуска составляет 28 календарных дней, не считая нерабочих праздничных дней.
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