"Выходка" дер Ляйен против России вызвала ярость во Франции

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Добрый Мир

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Этой гинекологине надо быть прямее и сказать  - Вам придется решить: либо вы с Путиным, либо с педерастами
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20 час.

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