Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен© AP Photo / Jean-Francois Badias Вчера 28K прочитали Антироссийское заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвано оправдать вступление Европы в войну против России, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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