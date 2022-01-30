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Политик Яшин о Fan ID: «Задержанные на митингах автоматически попадут в черные списки. Думаю, громких отказов будет много»

Политик Илья Яшин высказался о Fan ID.  – Если Fan ID введут, будете его оформлять? – А я думаю, что мне не дадут.

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