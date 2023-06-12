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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Им не удастся меня заткнуть». Пригожин наконец раскрыл народу свои амбиции по поводу России

Евгений Викторович Пригожин- это настоящая рок-звезда текущей политической медиа-повестки в России. Когда-то малоизвестный широкой общественности бизнесмен сейчас является главным героем во многих СМИ и желаемым гостем для всех интервьюеров.

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