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Петербургский дневник

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В Кронштадте открывается выставка архитектора культовых сооружений Василия Косякова

В Кронштадте открывается выставка архитектора культовых сооружений Василия Косякова

20 октября в 15 часов, вход свободный Сегодня в фойе Итальянского дворца, филиале ЦВММ «Кронштадтская крепость» состоится открытие выставки «Василий Косяков – создатель морских храмов», рассказали в пресс-службе Центрального военно-морского музея.

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