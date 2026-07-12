Ростислав Ищенко: НАТО превратилось в собрание, где все кивают на соседа и прячут кошелёк

Почему саммит НАТО оставил впечатление бесполезной встречи старых друзей? Что заставило западных наблюдателей заявить, что следующий саммит может не состояться? Каким образом НАТО превратился из военного блока в собрание пиарщиков? И повторяет ли НАТО судьбу Советского Союза в преддверии распада? С моей точки зрения, главным политическим событием этой недели стал двухдневный саммит НАТО.