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Говорит Европа ⚡

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Ростислав Ищенко: НАТО превратилось в собрание, где все кивают на соседа и прячут кошелёк

Ростислав Ищенко: НАТО превратилось в собрание, где все кивают на соседа и прячут кошелёк

Почему саммит НАТО оставил впечатление бесполезной встречи старых друзей? Что заставило западных наблюдателей заявить, что следующий саммит может не состояться? Каким образом НАТО превратился из военного блока в собрание пиарщиков? И повторяет ли НАТО судьбу Советского Союза в преддверии распада? С моей точки зрения, главным политическим событием этой недели стал двухдневный саммит НАТО.

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