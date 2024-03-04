🧳 Крым за десять лет посетили больше 60 млн туристов Об этом заявил Глава республики Сергей Аксёнов.
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🧳 Крым за десять лет посетили больше 60 млн туристов Об этом заявил Глава республики Сергей Аксёнов.