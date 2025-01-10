Мысли Бабы Яги Хотите знать, что чувствуют сегодня граждане Гренландии? А вот что: Все фото из интернета Их, правда, не 45 тысяч, как недосчитался покупатель Трамп, их чуть меньше 57 тысяч (56609 на 1 января 2023 года).
Ну и кто у нас собиратель Империи?
Комментарии
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Anatoly Kiselev
Жизнь в США очень приукрашена, настоящую правду никто не говорит, а человек хочет и ищет, где лучше жить. Мы же на эту наживку в своё время клюнули... Так и другие. Хорошо, если потом не придётся жалеть о садеянном, как нам.
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19 час.
Elena Guseva
А за Канаду надо будет с Британией грызться.
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12 час.
Надежда
Доне нужно сменить фамилию на Мюнхаузен, ему больше подходит...
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9 час.
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