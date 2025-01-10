Ну и кто у нас собиратель Империи?

Anatoly Kiselev

Жизнь в США очень приукрашена, настоящую правду никто не говорит, а человек хочет и ищет, где лучше жить. Мы же на эту наживку в своё время клюнули... Так и другие. Хорошо, если потом не придётся жалеть о садеянном, как нам.