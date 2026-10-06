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Аргументы и Факты

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На Солнце зафиксировали самый сильный всплеск активности за месяц

На Солнце зафиксировали самый сильный всплеск активности за месяц

На Солнце зафиксировали заметное усиление активности после почти месяца относительного затишья. Вечером 5 октября звезда начала производить серию вспышек, одна из которых достигла уровня M1.

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