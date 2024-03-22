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Горит ДнепроГЭС – повреждена одна из крупнейших электростанций Украины

Горит ДнепроГЭС – повреждена одна из крупнейших электростанций Украины

Сегодня русская армия нанесла массированный удар по объектам врага.В сети появились сообщения и снимки поврежденного машинного зала ДнепроГЭС – исторически первой гидроэлектростанции днепровского каскада.

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