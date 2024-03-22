Горит ДнепроГЭС – повреждена одна из крупнейших электростанций Украины

Сегодня русская армия нанесла массированный удар по объектам врага.В сети появились сообщения и снимки поврежденного машинного зала ДнепроГЭС – исторически первой гидроэлектростанции днепровского каскада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии