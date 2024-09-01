Жители Новороссийска против кладбища: Бастрыкин проверит законность размещение погоста рядом с домами

Жители Новороссийска против кладбища: Бастрыкин проверит законность размещение погоста рядом с домамиГлава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о новом кладбище в Новороссийске.
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