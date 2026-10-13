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Иркутск Сегодня

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В Иркутске разыскивают двух женщин, которые могли расплатиться чужой банковской картой

В отдел полицию обратилась жительница Свердловского округа Иркутска. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту, а вскоре с неё начали списывать деньги за покупки, которых она не совершала.

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