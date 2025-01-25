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Царьград

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Трамп выступит перед Конгрессом: концепция "Америка прежде всего" 4 марта

Трамп выступит перед Конгрессом: концепция "Америка прежде всего" 4 марта

Президент США Дональд Трамп выступит 4 марта перед Конгрессом с концепцией "Америка прежде всего". Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил Трампа изложить своё видение приоритетов политики страны на ближайшие четыре года.

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