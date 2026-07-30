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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Селебрини о новом контракте: «Макклин сэкономил клубу много денег – не захотел брать 19-20% от потолка. Пришлось даже убеждать его согласиться на 17%»

Агент Пэт Бриссон, представляющий интересы Макклина Селебрини , поделился мнением о новом контракте 20-летнего форварда « Сан-Хосе ».

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