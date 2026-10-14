Бесплатная тренировка по тхэквондо пройдет на Волжском бульваре

Автономная некоммерческая организация «Барс» приглашает в четверг 15 октября на открытое занятие по тхэквондо в зале на Волжском бульваре.
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