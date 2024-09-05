Мария Шукшина забрала у матери часть наследства — воспользовалась ситуацией

Лидия Федоровна, по словам адвоката, не понимала, какие документы подписывает. Мария Шукшина Alexey Belkin/Business Online/Global Look PressАдвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной поделилась подробностями судебного процесса, который инициировала дочь вдовы писателя — Ольга.
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