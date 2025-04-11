История и смысл православного праздника Вербное воскресенье, что нужно сделать 13 апреля 2025 года Алёна Юрьева В 33 году нашей эры Иисус Христос с учениками вошёл в Иерусалим, и местные жители, уже услышавшие о Его чудесах, встретили Его как Мессию.